Канарейкин о Ничушкине: «Один из лидеров «Колорадо», завоевал Кубок Стэнли. Верю, что он хорошо вернется»

Федор Канарейкин высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо» ранее сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

«Я бы хотел Ничушкину пожелать, чтобы все эти события остались для него в прошлом. Желаю, чтобы он устойчиво чувствовал себя в жизни и ничего не мешало играть в хоккей.

Надо отдать должное, что он вырос в очень сильного игрока и является одним из лидеров «Колорадо », завоевал Кубок Стэнли . Просто верю в то, что он хорошо вернется», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.