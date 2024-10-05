Канарейкин о Ничушкине: «Один из лидеров «Колорадо», завоевал Кубок Стэнли. Верю, что он хорошо вернется»
Федор Канарейкин высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» ранее сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
«Я бы хотел Ничушкину пожелать, чтобы все эти события остались для него в прошлом. Желаю, чтобы он устойчиво чувствовал себя в жизни и ничего не мешало играть в хоккей.
Надо отдать должное, что он вырос в очень сильного игрока и является одним из лидеров «Колорадо», завоевал Кубок Стэнли. Просто верю в то, что он хорошо вернется», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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