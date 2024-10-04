Мартемьянов после 2:1 с «Ак Барсом»: «Спасибо хозяевам за гостеприимство, угостили нас чак-чаком и эчпочмаками. Может, это и предрешило результат в нашу пользу»
Андрей Мартемьянов рассказал, что «Амур» в Казани угостили чак-чаком.
В пятницу клуб обыграл «Ак Барс» со счетом 2:1.
«Спасибо хозяевам за гостеприимство, угостили нас чак-чаком и эчпочмаками, очень вкусно было.
Может, это и предрешило результат в нашу пользу (смеется)», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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