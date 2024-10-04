Гендиректор «Нефтехимика»: «Барбер способен усилить наш атакующий потенциал, добавить вариативности в спецбригадах большинства»

Гендиректор «Нефтехимика» прокомментировал подписание контракта с Райли Барбером.

«Мы рады приветствовать Райли Барбера в нашей команде. Это опытный нападающий, который прошел все сборные США от юниорской до национальной, имеет опыт выступлений в НХЛ. Что немаловажно – этот игрок адаптирован к КХЛ .

В первую очередь отмечаем его атакующие навыки, а конкретно его бросок, которым он умеет пользоваться.

Мы считаем, что он способен усилить атакующий потенциал «Нефтехимика», добавить вариативности в спецбригадах большинства», – сказал генеральный директор «Нефтехимика » Игорь Ларионов.