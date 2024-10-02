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Экс-форвард «Ак Барса» Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком» (Никита Филатов)

Райли Барбер перейдет в «Нефтехимик».

Американский нападающий подписал соглашение с клубом из Нижнекамска, об этом сообщил экс-форвард клубов КХЛ Никита Филатов.

В прошлом сезоне Райли Барбер выступал за «Барыс» и «Ак Барс».

Хоккеист в общей сложности набрал 34 (15+19) балла в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Никиты Филатова
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возможные переходы
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Райли Барбер
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