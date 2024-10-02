Экс-форвард «Ак Барса» Барбер подписал контракт с «Нефтехимиком» (Никита Филатов)

Райли Барбер перейдет в «Нефтехимик».

Американский нападающий подписал соглашение с клубом из Нижнекамска, об этом сообщил экс-форвард клубов КХЛ Никита Филатов.

В прошлом сезоне Райли Барбер выступал за «Барыс» и «Ак Барс ».

Хоккеист в общей сложности набрал 34 (15+19) балла в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.