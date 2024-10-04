Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона

Антон Слепышев приостановил действие контракта с московским «Динамо».

«Хоккейный клуб «Динамо » Москва выражает поддержку игроку и желает скорейшего возвращения в строй!» – говорится в заявлении.

30-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 12:06.

«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком.

Антон – важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать.

Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде!» – сказал спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин .