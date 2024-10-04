  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
12

Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона

Антон Слепышев приостановил действие контракта с московским «Динамо».

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает поддержку игроку и желает скорейшего возвращения в строй!» – говорится в заявлении.

30-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 12:06.

«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком.

Антон – важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать.

Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде!» – сказал спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
переходы
logoАлексей Сопин
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАнтон Слепышев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Директор «Динамо» о возможном обмене О′Делла: «Нечестно говорить, что под этим нет почвы. Это нормально, когда команды пытаются найти решения проблем»
112 минут назад
Слепышев получил травму и выбыл до конца сезона. «Динамо» расторгло контракт с форвардом и получило место в платежке («СЭ»)
936 минут назад
Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»
2950 минут назад
Роман Ротенберг: «Шипачев – легенда нашего хоккея. Вадим внес огромный вклад в историю СКА. Он мне очень многое дал как менеджеру, тренеру»
14сегодня, 10:12
Министр спорта Дегтярев о Катаре: «Наши коллеги проявляют отдельное внимание к хоккею. Его красота и зрелищность давно привлекают Ближний Восток»
31сегодня, 09:59
Плющев о поражении ЦСКА 0:7: «Выполнили установку Воробьева – быстро бегали. Хоккей – не беготня. Если вам интересно – бегайте. Проиграли практически по всем статьям»
6сегодня, 09:35
Директор «Динамо» о Миске: «Не помню хоккеиста, столкнувшегося с такой ненавистью – его уничтожают все журналисты. Необязательные голы смазывают впечателние»
8сегодня, 09:23
КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур»
14сегодня, 09:00
«Адмирал» подтвердил переход Сошникова. Контракт – до конца сезона
7сегодня, 08:32
Третьяк о сотрудничестве с Сербией: «Россия – великая хоккейная держава. Хотелось, чтобы мы сыграли друг с другом на ЧМ»
39сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
18 млн рублей за сезон – зарплата Сошникова в «Адмирале» (Metaratings)
125 минут назад
Крикунов о ФХР и Сербии: «Сотрудничество с такой хоккейной державой им только в плюс. Сотрудничать все равно не с кем, так хоть с сербами пусть»
1сегодня, 10:49
«Адмирал» обменял Шмелева в «Нефтехимик» на Соколова
2сегодня, 10:35
Василий Каменев о меньшинстве СКА: «До сих пор идет притирка состава. Целый комплекс проблем – скомканная предсезонка, новые пары защитников, недостаток взаимопонимания»
1сегодня, 09:46
«Барыс» подписал Гранта. Защитник провел лишь 8 матчей за команду в прошлом сезоне из-за травмы
сегодня, 09:10
Бирюков покинул тренерский штаб «Салавата Юлаева». Он должен стать спортивным директором «Металлурга»
4сегодня, 08:55
«Из претендентов вижу «Рейнджерс», «Вегас» и «Эдмонтон». Чем хорош хоккей в НХЛ, там все непредсказуемо». Скаут «Лос-Анджелеса» Хмылев о сезоне
сегодня, 08:45
Разин о Скотте Уилсоне: «Менять его «Металлург» пока не собирается. Было предложение, но сейчас у него микротравма. Раскочегарится, надеемся»
3сегодня, 06:55
Яковлев о 7:0 с ЦСКА: «Сегодня «Металлург» прорвало, многое получилось. Здорово, что много забили, эта уверенность нам пригодится»
сегодня, 06:30
Плющев о Звягине и неудачах «Авангарда»: «Надо обращаться к тем, кто рекомендовал тренера вратарей на пост главного. Совсем неудивительно, что клуб так начал сезон»
3сегодня, 05:30