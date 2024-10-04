Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам. Форвард набрал 3 очка в 9 матчах сезона
Антон Слепышев приостановил действие контракта с московским «Динамо».
«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает поддержку игроку и желает скорейшего возвращения в строй!» – говорится в заявлении.
30-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 12:06.
«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком.
Антон – важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать.
Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде!» – сказал спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
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