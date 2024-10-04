Директор «Металлурга»: «Набоков горит желанием остаться в Магнитогорске. Вернемся к обсуждению в течение сезона»
Алексей Жлоба высказался о будущем Ильи Набокова в «Металлурге».
«В этом году мы с Ильей и агентом пришли к мнению, что он хочет играть в «Металлурге». Вернемся в течение сезона к обсуждению этого вопроса.
Сам он на данный момент горит желанием остаться в Магнитогорске», – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.
Набоков был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ-2024 под общим 38-м номером. Срок его контракта с «Металлургом» рассчитан до 31 мая 2025 года.
СКА размышлял о трансфере вратаря «Металлурга» Набокова, но отказался от идеи. В клубе были недовольны Серебряковым
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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