Директор «Металлурга»: «Набоков горит желанием остаться в Магнитогорске. Вернемся к обсуждению в течение сезона»

Алексей Жлоба высказался о будущем Ильи Набокова в «Металлурге».

«В этом году мы с Ильей и агентом пришли к мнению, что он хочет играть в «Металлурге ». Вернемся в течение сезона к обсуждению этого вопроса.

Сам он на данный момент горит желанием остаться в Магнитогорске», – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба .

Набоков был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ-2024 под общим 38-м номером. Срок его контракта с «Металлургом» рассчитан до 31 мая 2025 года.

СКА размышлял о трансфере вратаря «Металлурга» Набокова, но отказался от идеи. В клубе были недовольны Серебряковым