Агент Набокова о возможности обмена в СКА: «Не соответствует действительности. До меня разговоры не доходили»

Агент Ильи Набокова прокомментировал интерес СКА к голкиперу.

Ранее стало известно , что петербургский клуб проявлял заинтересованность в голкипере «Металлурга », но отказался от идеи обмена.

«Данная информация не соответствует действительности.

До меня никакие разговоры по этому поводу не доходили. Ко мне никто не обращался», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .