Агент Набокова о возможности обмена в СКА: «Не соответствует действительности. До меня разговоры не доходили»
Агент Ильи Набокова прокомментировал интерес СКА к голкиперу.
Ранее стало известно, что петербургский клуб проявлял заинтересованность в голкипере «Металлурга», но отказался от идеи обмена.
«Данная информация не соответствует действительности.
До меня никакие разговоры по этому поводу не доходили. Ко мне никто не обращался», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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