Андрей Гаврилов: «Исаев и Фукале – сильнейшие голкиперы КХЛ. Слабых сторон нет, очень грамотно играют тактически»
Андрей Гаврилов назвал лучших голкиперов в КХЛ.
– Самый стабильный в КХЛ – Исаев, однозначно. Еще можно выделить Фукале. Сейчас это два сильнейших голкипера лиги.
– За счет чего им удается второй сезон подряд держать высокую планку?
– Тут очень много факторов. Игра команды тоже влияет на их выступление.
Набоков, кстати, тоже очень достойно смотрится, не могу сказать, что он плохо играет. «Металлург» просто очков не добирает, где-то не забивает. Если бы они были в тройке Востока сейчас, я бы и его в этот список включил.
Но если выбирать лучших, то на ум приходят сразу эти две фамилии. Фукале – сильнейший легионер за последние несколько лет в России.
У него и у Исаева нет слабых сторон. Очень грамотно тактически играют, – сказал бывший голкипер клубов КХЛ Андрей Гаврилов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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