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Андрей Гаврилов: «Исаев и Фукале – сильнейшие голкиперы КХЛ. Слабых сторон нет, очень грамотно играют тактически»

Андрей Гаврилов назвал лучших голкиперов в КХЛ.

– Самый стабильный в КХЛ – Исаев, однозначно. Еще можно выделить Фукале. Сейчас это два сильнейших голкипера лиги.

– За счет чего им удается второй сезон подряд держать высокую планку?

– Тут очень много факторов. Игра команды тоже влияет на их выступление.

Набоков, кстати, тоже очень достойно смотрится, не могу сказать, что он плохо играет. «Металлург» просто очков не добирает, где-то не забивает. Если бы они были в тройке Востока сейчас, я бы и его в этот список включил.

Но если выбирать лучших, то на ум приходят сразу эти две фамилии. Фукале – сильнейший легионер за последние несколько лет в России.

У него и у Исаева нет слабых сторон. Очень грамотно тактически играют, – сказал бывший голкипер клубов КХЛ Андрей Гаврилов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoТрактор
logoКХЛ
logoАндрей Гаврилов
logoЗак Фукале
logoДаниил Исаев
logoИлья Набоков
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