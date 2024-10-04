«Калгари» подписал Тайсона Бэрри на год и 1,25 млн долларов. Защитник был интересен «Салавату»
«Калгари» подписал защитника Тайсона Бэрри на год и 1,25 млн долларов.
33-летний канадец был в клубе на просмотре.
В прошлом сезоне он провел 41 матч за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате и набрал 15 (1+14) очков при полезности «минус 10». В плей-офф канадец принял участие в одной игре.
Всего за карьеру у Бэрри 505 (109+396) очков за 809 матчей в регулярках (также он выступал за «Колорадо», «Торонто» и «Эдмонтон»). По прошлому контракту кэпхит игрока составлял 4,5 миллиона долларов.
Ранее сообщалось, что защитником интересовался «Салават Юлаев».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Калгари»
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