«Калгари» подписал Тайсона Бэрри на год и 1,25 млн долларов. Защитник был интересен «Салавату»

«Калгари» подписал защитника Тайсона Бэрри на год и 1,25 млн долларов.

33-летний канадец был в клубе на просмотре.

В прошлом сезоне он провел 41 матч за «Нэшвилл » в регулярном чемпионате и набрал 15 (1+14) очков при полезности «минус 10». В плей-офф канадец принял участие в одной игре.

Всего за карьеру у Бэрри 505 (109+396) очков за 809 матчей в регулярках (также он выступал за «Колорадо», «Торонто» и «Эдмонтон»). По прошлому контракту кэпхит игрока составлял 4,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось , что защитником интересовался «Салават Юлаев ».