«Эдмонтон» выменял Экхольма у «Нэшвилла», отдав Бэрри, 2 драфт-пика и проспекта

«Эдмонтон» выменял у «Нэшвилла», отдав и 2 драфт-пика.

«Предаторс» получили выборы в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 и 4-м раунде драфта-2024, а также 19-летнего форварда Рида Шефера (драфт-2022, 32-й номер), сейчас выступающего в WHL за «Сиэтл Тандербердс» (47 очков в 44 играх).

«Ойлерс» также получили в сделке выбор в 6-м раунде драфта-2024.

Контракт 32-летнего Экхольма с кэпхитом 6,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2025/26.

Согласно условиям сделки, « » взял на себя 6 млн, 250 тысяч осталось у « ».

В текущем сезоне швед набрал 18 (5+13) очков в 57 играх при полезности «0», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:42.

Контракт 31-летнего Бэрри с кэпхитом 4,5 млн долларов будет действовать до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне он набрал 43 (10+33) очка в 61 матче при полезности «минус 4», 26 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:08.