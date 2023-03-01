«Эдмонтон» выменял Экхольма у «Нэшвилла», отдав Бэрри, 2 драфт-пика и проспекта

Теги переходы Нэшвилл Эдмонтон НХЛ драфт НХЛ Маттиас Экхольм Тайсон Бэрри Рейд Шефер Хоккей

«Эдмонтон» выменял Маттиаса Экхольма у «Нэшвилла», отдав Тайсона Бэрри и 2 драфт-пика.

«Предаторс» получили выборы в 1-м раунде драфта НХЛ-2023 и 4-м раунде драфта-2024, а также 19-летнего форварда Рида Шефера (драфт-2022, 32-й номер), сейчас выступающего в WHL за «Сиэтл Тандербердс» (47 очков в 44 играх). 

 «Ойлерс» также получили в сделке выбор в 6-м раунде драфта-2024. 

Контракт 32-летнего Экхольма с кэпхитом 6,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2025/26.

Согласно условиям сделки, «Эдмонтон» взял на себя 6 млн, 250 тысяч осталось у «Нэшвилла». 

В текущем сезоне швед набрал 18 (5+13) очков в 57 играх при полезности «0», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 21:42. 

Контракт 31-летнего Бэрри с кэпхитом 4,5 млн долларов будет действовать до конца сезона-2023/24. 

В текущем сезоне он набрал 43 (10+33) очка в 61 матче при полезности «минус 4», 26 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:08.

 

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Миронов
Ответ grek087
Вот главный бред дня ☝️ Все остальное относительно логично, тут же никакой логики. Для чего отдавать такое количество материала за Экхольма?! И первый драфтпик и молодого нападающего, и 6 лямов взяли на себя. С такой компенсацией можно было Дуги Хэмилтона получить! Жесть какая-то
а Коламбус ? Миннесота получила 5 раунд за то что удержала 1.2млн от зарплаты Орлова, и Коламбус получила этот же 5 раунд отдала Ньюквинста и удержала 2.5 млн у себя его контракта)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewee
Да не стоит Экхольм столько.. За середняка отдали почти полцарства, как будто там Карлссон, не меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslanych
Ответ Cube Litening C:68X
Барри в большинстве шустро играл..Кто теперь будет? 😬
Ща Эрика Карлссона выменяют)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
norg
Экхольм умеет выводить шайбу из своей зоны лучше Бэрри?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewee
Очень странный обмен. Если бы на Чикрана, это имело бы смысл, а так, вообще не понимаю профита для нефти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Это типа долгожданное усиление обороны от Нефти? Поглядим, конечно, но что-то уж больно дорого обошлось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Shumov
Хорошо хоть Нефть Драйзайтлем еще не доплатила
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
Вот главный бред дня ☝️ Все остальное относительно логично, тут же никакой логики. Для чего отдавать такое количество материала за Экхольма?! И первый драфтпик и молодого нападающего, и 6 лямов взяли на себя. С такой компенсацией можно было Дуги Хэмилтона получить! Жесть какая-то
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cube Litening C:68X
Барри в большинстве шустро играл..Кто теперь будет? 😬
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий