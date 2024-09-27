«Салават Юлаев» был близок к подписанию Тайсона Бэрри. Защитник сейчас на просмотре в «Калгари»

«Салават Юлаев» хотел договориться о переходе Тайсона Бэрри.

33-летний защитник сейчас находится на просмотровом контракте в «Калгари».

«Этот тот самый защитник, на которого еще летом намекал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, сказав о 90-процентной вероятности сделки.

По моей информации, в какой-то момент стороны были очень близки к финальной договоренности», – написал журналист Михаил Зислис.

В прошлом сезоне он провел 41 матч за «Нэшвилл» в регулярном чемпионате и набрал 15 (1+14) очков при полезности «минус 10». В плей-офф канадец принял участие в одной игре.

Всего за карьеру у Бэрри 505 (109+396) очков за 809 матчей в регулярках.