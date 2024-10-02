Каменский о травме Кузнецова: «Это хоккей, контактная игра. Бывает, что плечо выскакивает, когда пешком идешь»
Валерий Каменский прокомментировал травму нападающего СКА Евгения Кузнецова.
Форвард СКА получил повреждение в матче с «Северсталью» 27 сентября
«Ну как я могу за него отвечать, не понимаю. Это хоккей, контактная игра, он же не сам ее получил или придумал? Бывает, что плечо выскакивает, когда пешком идешь. Это человеческий фактор.
Здесь неудобный прием шайбы и все может быть, это ведь человеческий организм. Можно и на ровном месте споткнуться», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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