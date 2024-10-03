«Металлург» забил 7 голов ЦСКА за 2 периода. Команда Разина забросила 6 шайб во второй двадцатиминутке, Воробьев заменил Просветова после 0:3

«Металлург» забросил 7 шайб в ворота ЦСКА за 2 периода.

Магнитогорский клуб на выезде играет с армейцами (7:0 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Металлург » забил 7 голов за 2 периода – первая двадцатиминутка завершилась со счетом 1:0, во втором периоде команда Разина забросила 6 шайб в ворота ЦСКА.

В начале второго периода при счете 0:3 главный тренер ЦСКА Илья Воробьев заменил вратаря – Дмитрий Гамзин вышел вместо Ивана Просветова .