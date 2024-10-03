«Металлург» забил 7 голов ЦСКА за 2 периода. Команда Разина забросила 6 шайб во второй двадцатиминутке, Воробьев заменил Просветова после 0:3
«Металлург» забросил 7 шайб в ворота ЦСКА за 2 периода.
Магнитогорский клуб на выезде играет с армейцами (7:0, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» забил 7 голов за 2 периода – первая двадцатиминутка завершилась со счетом 1:0, во втором периоде команда Разина забросила 6 шайб в ворота ЦСКА.
В начале второго периода при счете 0:3 главный тренер ЦСКА Илья Воробьев заменил вратаря – Дмитрий Гамзин вышел вместо Ивана Просветова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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