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  • «Металлург» забил 7 голов ЦСКА за 2 периода. Команда Разина забросила 6 шайб во второй двадцатиминутке, Воробьев заменил Просветова после 0:3
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«Металлург» забил 7 голов ЦСКА за 2 периода. Команда Разина забросила 6 шайб во второй двадцатиминутке, Воробьев заменил Просветова после 0:3

«Металлург» забросил 7 шайб в ворота ЦСКА за 2 периода.

Магнитогорский клуб на выезде играет с армейцами (7:0, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Металлург» забил 7 голов за 2 периода – первая двадцатиминутка завершилась со счетом 1:0, во втором периоде команда Разина забросила 6 шайб в ворота ЦСКА. 

В начале второго периода при счете 0:3 главный тренер ЦСКА Илья Воробьев заменил вратаря – Дмитрий Гамзин вышел вместо Ивана Просветова

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoИван Просветов
logoДмитрий Гамзин
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