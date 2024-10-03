Арбитр засчитал гол Козлова в ворота ЦСКА после видеопросмотра, а через секунду отменил взятие ворот из-за положения вне игры у форварда «Металлурга»
Арбитр засчитал и тут же отменил гол Андрея Козлова в ворота ЦСКА.
«Металлург» играет с армейцами (1:0, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 9-й минуте первого периода форвард магнитогорского клуба Андрей Козлов забросил шайбу в ворота соперника.
Главный тренер ЦСКА запросил видеопросмотр эпизода, по результатам которого арбитр сначала засчитал гол, а через секунду отменил взятие ворот из-за положения вне игры у форварда «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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