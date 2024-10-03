Валерий Каменский: «ЦСКА – один из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Штаб сумел сплотить команду, которая с каждой игрой выступает все лучше»

Валерий Каменский высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2024/25.

«Да, много игроков покинуло команду, но в то же время в ЦСКА пришли перспективные хорошие ребята, которые взяли бразды в свои руки.

Тренерский штаб сумел сплотить команду, которая с каждой игрой выступает все лучше и лучше. Мы видим новые связки и комбинации, хоккеисты выполняют игровые задания.

ЦСКА – один из фаворитов на победу в турнире. Мне кажется, сейчас в действиях хоккеистов ЦСКА больше импровизации, чем в прошлом сезоне. Но все равно ребята придерживаются общей командной тактики.

Сейчас ЦСКА более атакующий и более комбинационный. Думаю, сезон еще даст команде троечку молодых ребят, которые смогут достойно защищать цвета ЦСКА», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.