Никита Щитов: «У «Спартака» интересная команда, хороший тренерский штаб. Они играют в комбинационный, современный хоккей»
Никита Щитов высказался о выступлении «Спартака» в сезоне-2024/25.
«У «Спартака» интересная команда. Она усилилась и сохранила своих лидеров. В последних играх она показывает интересный и атакующий хоккей.
Мне понравился гол, который Голдобин с Мальцевым соорудили в овертайме дерби с ЦСКА. Они сыграли здорово и по-спартаковски, сыграли в быстрый пас. Это то, что нравится болельщикам.
Там хороший тренерский штаб, отличные хоккеисты. Они играют в комбинационный, современный хоккей. Ничего удивительного в этом нет, что «Спартак» оказался сильнее ЦСКА. Мастерство подравнивается, а физические кондиции у всех одинаковые.
Пожелаю «Спартаку» успехов в этом сезоне, это моя бывшая команда», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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