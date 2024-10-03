Никита Щитов: «У «Спартака» интересная команда, хороший тренерский штаб. Они играют в комбинационный, современный хоккей»

Никита Щитов высказался о выступлении «Спартака» в сезоне-2024/25.

«У «Спартака » интересная команда. Она усилилась и сохранила своих лидеров. В последних играх она показывает интересный и атакующий хоккей.

Мне понравился гол, который Голдобин с Мальцевым соорудили в овертайме дерби с ЦСКА. Они сыграли здорово и по-спартаковски, сыграли в быстрый пас. Это то, что нравится болельщикам.

Там хороший тренерский штаб, отличные хоккеисты. Они играют в комбинационный, современный хоккей. Ничего удивительного в этом нет, что «Спартак» оказался сильнее ЦСКА . Мастерство подравнивается, а физические кондиции у всех одинаковые.

Пожелаю «Спартаку» успехов в этом сезоне, это моя бывшая команда», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.