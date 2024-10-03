Яшкин о 10-матчевой результативной серии: «Это результат большой работы. В моменте с шайбой в игре с «Амуром» постарался перед воротами и получил за это вознаграждение»

Дмитрий Яшкин прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:2 Б).

Нападающий «Ак Барса» забил гол, продлив свою результативную серию до 10 игр со старта сезона.

– Матч выдался трудным. Не надо искать оправданий, у всех сложный график. Хорошо, что боролись до конца.

– Что стало ключевым в матче?

– Думаю, Мифтахов помог в первую очередь. Боролись, ловили на себя, прибавляли в самоотверженности.

– Насколько сказалось отсутствие Петана?

– В большинстве не все получалось. На перестановки нужно время.

– У вас длительная серия с набранными очками. Обращаете на это внимание?

– Приятно. Это результат большой работы. В моменте с заброшенной шайбой постарался перед воротами и получил за это вознаграждение.

– На буллиты вас ставили изначально?

– Тренер затянул, видимо, хотел взбодрить нас. Потом сказал мое имя, я был готов, – сказал нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин .