«Ак Барс» одержал 7-ю победу подряд в КХЛ. Команда Гатиятулина идет второй на Востоке
«Ак Барс» одержал 7-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Анвара Гатиятулина обыграла «Амур» (3:2 Б).
Это седьмая подряд победа «Ак Барса» в КХЛ. Команда потерпела лишь 2 поражения в 10 играх со старта сезона.
Казанский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 10 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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