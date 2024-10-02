«Ак Барс» одержал 7-ю победу подряд в КХЛ. Команда Гатиятулина идет второй на Востоке

«Ак Барс» одержал 7-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина обыграла «Амур » (3:2 Б).

Это седьмая подряд победа «Ак Барса » в КХЛ . Команда потерпела лишь 2 поражения в 10 играх со старта сезона.

Казанский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 10 матчах.