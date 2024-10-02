Комтуа о России: «В мире сложился стереотип, что русские – закрытые. Приехав сюда, я понял – все гостеприимные, приятные, могут поговорить на английском, пожелать чего-то хорошего»

Максим Комтуа высказался о стереотипах про Россию и россиян.

25-летний форвард подписал контракт на год с московским «Динамо» в это межсезонье.

«В целом, я был удивлен людям. В мире сложился стереотип, что русские – закрытые, больше в себе. Но, приехав сюда, я понял, что это не так. Все гостеприимные и приятные.

Куда бы ты ни пошел, многие могут с тобой поговорить на английском, пожелать чего-то хорошего, а я стараюсь ответить на русском», – сказал нападающий «Динамо » Максим Комтуа .