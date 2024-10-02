Комтуа о России: «В мире сложился стереотип, что русские – закрытые. Приехав сюда, я понял – все гостеприимные, приятные, могут поговорить на английском, пожелать чего-то хорошего»
Максим Комтуа высказался о стереотипах про Россию и россиян.
25-летний форвард подписал контракт на год с московским «Динамо» в это межсезонье.
«В целом, я был удивлен людям. В мире сложился стереотип, что русские – закрытые, больше в себе. Но, приехав сюда, я понял, что это не так. Все гостеприимные и приятные.
Куда бы ты ни пошел, многие могут с тобой поговорить на английском, пожелать чего-то хорошего, а я стараюсь ответить на русском», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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