Кудашов о Комтуа вне заявки «Динамо» в 3-м матче подряд: «Не стали менять выигрышный состав, нужно устаканить ситуацию. Он тренируется с удвоенной силой»
Алексей Кудашов объяснил отсутствие Максима Комтуа в составе «Динамо».
25-летний канадский форвард «Динамо» Максим Комтуа пропустил 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, не сыграв против «Нефтехимика» (5:4 Б).
В 7 играх в текущем сезоне у него 2 гола при полезности «минус 2» и 10 минутах штрафа.
– Третий матч подряд не играет Максим Комтуа. Почему?
– Мы не стали менять выигрышный состав. Все на своих местах. Нужно устаканить ситуацию.
– В какой форме канадец?
– Ожидаем, как можно быстрее. Он тренируется. Тренируется с удвоенной силой, – сказал главный тренер бело-голубых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Динамо»
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