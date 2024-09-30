Кудашов о Комтуа вне заявки «Динамо» в 3-м матче подряд: «Не стали менять выигрышный состав, нужно устаканить ситуацию. Он тренируется с удвоенной силой»

Алексей Кудашов объяснил отсутствие Максима Комтуа в составе «Динамо».

25-летний канадский форвард «Динамо » Максим Комтуа пропустил 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, не сыграв против «Нефтехимика » (5:4 Б).

В 7 играх в текущем сезоне у него 2 гола при полезности «минус 2» и 10 минутах штрафа.

– Третий матч подряд не играет Максим Комтуа. Почему?

– Мы не стали менять выигрышный состав. Все на своих местах. Нужно устаканить ситуацию.

– В какой форме канадец?

– Ожидаем, как можно быстрее. Он тренируется. Тренируется с удвоенной силой, – сказал главный тренер бело-голубых.