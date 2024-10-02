Максим Комтуа: «В КХЛ хороший уровень – нравится играть. Тут больше командных взаимодействий и по-другому выстроена оборона»

Максим Комтуа назвал разилия между КХЛ и североамериканскими чемпионатами.

Канадец набрал 2 (2+0) очка при полезности «минус 3» в 8 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«Я думаю, что в КХЛ больше контроля над шайбой. Игроки очень ею дорожат, и нередко случается, что с ней возвращаются в свою зону.

Наверное, здесь чуть больше командных взаимодействий и немного по-другому выстроена оборона у команд.

Здесь хороший уровень, мне нравится тут играть», – сказал нападающий «Динамо » Максим Комтуа .