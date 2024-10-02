Максим Комтуа: «В КХЛ хороший уровень – нравится играть. Тут больше командных взаимодействий и по-другому выстроена оборона»
Максим Комтуа назвал разилия между КХЛ и североамериканскими чемпионатами.
Канадец набрал 2 (2+0) очка при полезности «минус 3» в 8 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
«Я думаю, что в КХЛ больше контроля над шайбой. Игроки очень ею дорожат, и нередко случается, что с ней возвращаются в свою зону.
Наверное, здесь чуть больше командных взаимодействий и немного по-другому выстроена оборона у команд.
Здесь хороший уровень, мне нравится тут играть», – сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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