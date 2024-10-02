Два ярких сэйва в дерби: вратарь «Динамо» потерял ловушку, защитник сыграл коньками на линии

Не помогло и это.

«Динамо» проиграло ЦСКА (3:4 Б) в очень парадоксальном матче. Команда Алексея Кудашова повела в две шайбы (2:0), потом забила еще при равном счете (3:2). Она же в итоге едва дотерпела до серии буллитов. Вратарь «Динамо» Хантер Миска отбивал броски в упор и несколько раз спасал команду – набрал 33 сэйва. К нему же есть вопросы по каждому голу (особенно по первому).

В итоге у «Динамо» прервалась победная серия: клуб по-прежнему балансирует на границе плей-офф. Идущий девятым «Куньлунь» отстает всего на очко. И все было бы еще хуже, если бы «Динамо» не спаслось в двух эпизодах.

Героем первого стал все тот же Хантер Миска. Недавно мы называли нелепым момент из матча «Динамо» и «Нефтехимика» (5:4 Б), когда Миска упал на лед и оставил все ворота открытыми. Теперь Миска снова лежал, но во многом из-за этого и отразил бросок Прохора Полтапова. У того получился красивый сольный проход, а Хантер перекрыл весь низ и в нужный момент поднял ловушку.

После броска Полтапова вратарь ее даже потерял. Интересно, что в его карьере уже был другой подобный случай. Выступая в АХЛ за «Колорадо Иглс», Миска в одном из матчей вообще ловил шайбу голой рукой .

Алексей Кудашов рассуждал после завершения игры: «Огорчает, что очень легкие голы пропускаем. Моменты, которые создавали, надо забивать, и надо доводить до победы». Минимум за пару легких шайб сам Миска такими действиями исправился.

Не менее крутое спасение выдал в овертайме защитник Антон Сизов. За две минуты до его завершения ЦСКА выиграл вбрасывание и Константин Окулов получил потрясающий шанс забить. Он обыграл Миску и закатывал шайбу в пустые ворота, но чудом попал в конек Сизову. Тот вдруг уже оказался на линии и перекрыл створ.

Обычный факт: в регулярке-2024/25 Сизов – лидер «Динамо» по заблокированным броскам (15).

На этом хорошее для «Динамо» закончилось. Зато невезение Миски никуда не делось. В буллитной серии Константин Окулов исправился за осечку в овертайме – после его броска шайба перескочила через Миску и от его спины запрыгнула в ворота.

Что еще важного мы отметили:

• Виталий Абрамов перевел игру в овертайм, забросив седьмую шайбу в сезоне. Он же реализовал и победный буллит. Теперь Абрамов вновь вышел на первое место в списке бомбардиров (14 очков, 7+7).

• Первое очко в карьере набрал Артем Кудашов – сын главного тренера «Динамо». Его бросок от синей с пятака подправил Седрик Пакетт. А ведь совсем недавно Кудашов-младший вернулся из лагеря развития «Айлендерс». Видимо, поездка пошла на пользу.

• В заявке «Динамо» снова засветился Максим Комтуа. Помните такого звездного легионера? Он пропустил три предыдущих матча – все три «Динамо» выиграло. То решение Кудашов объяснял ротацией. Сейчас Комтуа провел на льду 13:45 – это его второй результат в КХЛ.

• Исключая гол Абрамова, у ЦСКА забрасывали только защитники. Да еще и те, что вернулись летом из Северной Америки. Для Дмитрия Саморукова и Никиты Охотюка голы в дерби стали дебютными в составе ЦСКА – у обоих теперь по 1+1 в 11 играх.

«Металлург» нашел виновника неудачного старта – уволил директора, который собрал чемпионский состав

Кто такой Андрей Козырев – революционер из «Северстали». Ротенберг считает его воспитанником

Фото: ХК «Динамо»