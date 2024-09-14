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Артем Кудашов приглашен в основной лагерь «Айлендерс». Сын главного тренера «Динамо» сыграл 2 матча за клуб в этом сезоне КХЛ

Защитник «Динамо» Артем Кудашов пройдет просмотр в «Айлендерс».

Генеральный менеджер клуба НХЛ Лу Ламорелло сообщил, что 19-летний игрок приедет в основной тренировочный лагерь клуба на условиях пробного контракта.

Ранее стало известно, что Кудашов был приглашен в лагерь новичков клуба. Сын главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова провел 2 матча за клуб в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей в регулярном чемпионате со средним временем 07:14. В 21 матче за молодежную команду бело-голубых набрал 8 (5+3) очков в регулярном сезоне при 41 минуте штрафа. 

Кудашов-младший не был задрафтован клубами НХЛ. Его двусторонний контракт с «Динамо» действует до 31 мая 2025 года.

Кудашов о сыне в лагере новичков «Айлендерс»: «Там его пригласили, он и поехал. Этот хоккеист уже вырос от меня, в конце прошлого сезона было согласовано предложение»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Айлендерс»
logoАйлендерс
logoАлексей Кудашов
logoЛу Ламорелло
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Артем Кудашов
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