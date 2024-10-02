Владимир Юрзинов: «Сочетание Демидов – Кузнецов уходит корнями в советский хоккей. Умение работать с молодежью – знак качества для тренера!»
Владимир Юрзинов высказался о связке Ивана Демидова с Евгением Кузнецовым в СКА.
– Говорят, что именно вы увидели связку Демидов – Кузнецов.
– Сочетание Демидов – Кузнецов – классическое, уходит корнями в советский хоккей. Поэтому прогресс Демидова не случаен – как и его признание лучшим новичком КХЛ в сентябре.
Вспоминаю, как меня, 17-летнего, Аркадий Чернышев ставил в «Динамо» в тройку к олимпийским чемпионам. То же самое делали Анатолий Тарасов, Николай Эпштейн, другие легенды нашего цеха. Демидова пустили по этому пути.
Тарасов часто мне говорил: «Станешь заметным тренером только тогда, когда воспитаешь выдающегося хоккеиста». Умение работать с молодежью – знак качества для тренера! – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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