Владимир Юрзинов: «Сочетание Демидов – Кузнецов уходит корнями в советский хоккей. Умение работать с молодежью – знак качества для тренера!»

Владимир Юрзинов высказался о связке Ивана Демидова с Евгением Кузнецовым в СКА.

– Говорят, что именно вы увидели связку Демидов – Кузнецов.

– Сочетание Демидов – Кузнецов – классическое, уходит корнями в советский хоккей. Поэтому прогресс Демидова не случаен – как и его признание лучшим новичком КХЛ в сентябре.

Вспоминаю, как меня, 17-летнего, Аркадий Чернышев ставил в «Динамо » в тройку к олимпийским чемпионам. То же самое делали Анатолий Тарасов , Николай Эпштейн, другие легенды нашего цеха. Демидова пустили по этому пути.

Тарасов часто мне говорил: «Станешь заметным тренером только тогда, когда воспитаешь выдающегося хоккеиста». Умение работать с молодежью – знак качества для тренера! – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.