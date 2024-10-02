Юрзинов о молодежи: «В прессе почему-то принято ругать СКА, но в сентябре они открыли имена в каждой линии. Демидов растет, в воротах закрепился Плешков, в обороне – интересный Выдренков»
– Позади первый месяц регулярного чемпионата. Что отметите?
– У нас отличный чемпионат! Самые современные арены во многих городах, полные трибуны, хорошего качества хоккей, с неожиданными результатами.
– Есть ли минусы?
– Для себя отметил, что год назад в нашей лиге было больше молодых открытий. Во многих клубах – «Торпедо», «Динамо», «Салавате», «Тракторе», «Автомобилисте» и так далее.
В этом сентябре многие из прошлогодних открытий продолжили прогресс. Но ярких новичков пока в прошлогоднем массовом порядке не вижу. Хотя есть и исключения.
– Какие?
– Заметил, что в нашей прессе почему-то принято ругать СКА, но в каждой из линий Санкт-Петербург в сентябре открыл имена.
Прежде всего назову нападающего Демидова, который, играя в одном звене с Кузнецовым, растет в каждом матче. В воротах закрепился молодой Плешков, в обороне – интересный Выдренков.
Для меня самое большое хоккейное удовольствие – и полвека назад, и сегодня – смотреть за ростом молодежи, – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.
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