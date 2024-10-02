Юрзинов о молодежи: «В прессе почему-то принято ругать СКА, но в сентябре они открыли имена в каждой линии. Демидов растет, в воротах закрепился Плешков, в обороне – интересный Выдренков»

Владимир Юрзинов высказался о молодых игроках в составе СКА.

– Позади первый месяц регулярного чемпионата. Что отметите?

– У нас отличный чемпионат! Самые современные арены во многих городах, полные трибуны, хорошего качества хоккей, с неожиданными результатами.

– Есть ли минусы?

– Для себя отметил, что год назад в нашей лиге было больше молодых открытий. Во многих клубах – «Торпедо», «Динамо», «Салавате», «Тракторе», «Автомобилисте» и так далее.

В этом сентябре многие из прошлогодних открытий продолжили прогресс. Но ярких новичков пока в прошлогоднем массовом порядке не вижу. Хотя есть и исключения.

– Какие?

– Заметил, что в нашей прессе почему-то принято ругать СКА , но в каждой из линий Санкт-Петербург в сентябре открыл имена.

Прежде всего назову нападающего Демидова , который, играя в одном звене с Кузнецовым , растет в каждом матче. В воротах закрепился молодой Плешков , в обороне – интересный Выдренков.

Для меня самое большое хоккейное удовольствие – и полвека назад, и сегодня – смотреть за ростом молодежи, – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.