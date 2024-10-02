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Стаин о том, почему не попал в сборную СССР: «Шансы были. Думал, в расширенный состав на первую поездку в Канаду попаду. Но Тарасов все перекрыл»

Виталий Стаин высказался о том, почему не попал в сборную СССР.

«В тот период в московском «Динамо» у меня был хороший результат, ЦСКА два раза обыграли – 15:4 и 4:2, когда я две шайбы забросил.

В принципе, я тогда вышел на солидный уровень, играл за вторую сборную. Думал, что в расширенный состав на первую поездку в Канаду я попаду. Но там перекрыл все Тарасов.

Чернышев же считал, что хоккеистам из «Динамо» не надо помогать, они должны сами показать свой уровень. Условно, Стаин должен быть выше Старшинова или Якушева.

Тогда центральных нападающих было достаточно, конкуренция была высокой, но, мне кажется, шансы у меня были, но Тарасов перешел дорогу», – сказал ветеран «Сибири» и московского «Динамо» Виталий Стаин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoВячеслав Старшинов
logoсборная СССР
logoАнатолий Тарасов
logoАлександр Якушев
logoАркадий Чернышев
logoДинамо Москва
чемпионат СССР
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