Стаин о том, почему не попал в сборную СССР: «Шансы были. Думал, в расширенный состав на первую поездку в Канаду попаду. Но Тарасов все перекрыл»

Виталий Стаин высказался о том, почему не попал в сборную СССР.

«В тот период в московском «Динамо » у меня был хороший результат, ЦСКА два раза обыграли – 15:4 и 4:2, когда я две шайбы забросил.

В принципе, я тогда вышел на солидный уровень, играл за вторую сборную. Думал, что в расширенный состав на первую поездку в Канаду я попаду. Но там перекрыл все Тарасов .

Чернышев же считал, что хоккеистам из «Динамо» не надо помогать, они должны сами показать свой уровень. Условно, Стаин должен быть выше Старшинова или Якушева .

Тогда центральных нападающих было достаточно, конкуренция была высокой, но, мне кажется, шансы у меня были, но Тарасов перешел дорогу», – сказал ветеран «Сибири» и московского «Динамо» Виталий Стаин.