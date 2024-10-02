Владимир Юрзинов: «Смягчение лимита на легионеров сработало не в лучшую сторону для молодежи. Сильных иностранцев не добавилось, а качество игрового времени для молодых ухудшилось»

Владимир Юрзинов высказался о росте молодых игроков в сезоне-2024/25.

– Почему в этом сентябре затормозился рост молодых?

– По одному месяцу трудно делать выводы. Но, на мой взгляд, не в лучшую сторону для молодежи сработало смягчение лимита на легионеров до пяти.

Сильных иностранцев в лиге не добавилось, а вот качество игрового времени для молодых ухудшилось.

Второй момент для обсуждения – сокращение периода предсезонной подготовки, по сути, до трех-четырех недель. Качественный и по возможности непрерывный тренировочный процесс – необходимое условие для роста молодых хоккеистов. Это условие мы по собственному желанию почему-то не стремимся выполнять, – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов .