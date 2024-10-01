Глеб Клименко: «Ткачева не заменить, это праворукий уникум. Спунер – средний канадец, не думаю, что на игру «Авангарда» он будет сильно влиять»

Глеб Клименко высказался о значении Владимира Ткачева для «Авангарда».

Омский клуб обыграл «Сибирь » (3:2) в матче Фонбет чемпионта КХЛ и прервал серию из семи поражений подряд.

На 59-й минуте в третьем периоде победный гол для «ястребов» забил нападающий Райан Спунер , который провел первый матч после возвращения в «Авангард ».

«Мне кажется, что Ткачева не заменить! Это праворукий уникум российского хоккея. Спунер – средний канадец. У него не получится Ткачева в полном объеме заменить.

Вчера с «Сибирью» на эмоциях Спунер вышел и сразу забил. Такое бывает, а потом можно и подзависнуть немножко. Не думаю, что он сильно будет влиять на игру Омска», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Глеб Клименко.