71,8% игроков НХЛ – за введение потолка зарплат в плей-офф: «Безумие, как люди могут выздоравливать перед 1-м матчем. Ты играешь с клубом, который на 40 млн выше лимита»

71,8% игроков НХЛ проголосовали за введение потолка зарплат в плей-офф.

Издание The Athletic опросило 39 хоккеистов НХЛ . Их спросили, считают ли они необходимым изменить правило учета зарплат игроков в долгосрочном списке травмированных, например, введя потолок зарплат в плей-офф.

71,8% игроков согласились бы на такие изменения, остальные 28,2% – не согласны.

«Просто безумие, как люди могут выздоравливать перед первой игрой плей-офф. И внезапно ты играешь с командой, которая на 40 миллионов долларов превышает лимит», – заявил один из хоккеистов в интервью The Athletic.

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