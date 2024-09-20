71,8% игроков НХЛ – за введение потолка зарплат в плей-офф: «Безумие, как люди могут выздоравливать перед 1-м матчем. Ты играешь с клубом, который на 40 млн выше лимита»
71,8% игроков НХЛ проголосовали за введение потолка зарплат в плей-офф.
Издание The Athletic опросило 39 хоккеистов НХЛ. Их спросили, считают ли они необходимым изменить правило учета зарплат игроков в долгосрочном списке травмированных, например, введя потолок зарплат в плей-офф.
71,8% игроков согласились бы на такие изменения, остальные 28,2% – не согласны.
«Просто безумие, как люди могут выздоравливать перед первой игрой плей-офф. И внезапно ты играешь с командой, которая на 40 миллионов долларов превышает лимит», – заявил один из хоккеистов в интервью The Athletic.
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Опубликовал: Максим Федер
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