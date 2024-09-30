Голдобин о своей статистике: «Никакого пинка от Жамнова не было. Бывает, когда голы не идут. Нельзя сравнивать нынешний сезон с прошлым, какой смысл?»
Николай Голдобин высказался о коррекции своей личной статистики в текущем сезоне.
– Многие болельщики критиковали вас за отсутствие голов, но в матче против ЦСКА вы забросили победную шайбу. За счет чего удалось настроиться? Был ли «волшебный пинок» от Жамнова?
– Нет, никакого пинка не было, просто это хоккей. Бывает, когда голы не идут, но с передач забрасывают партнеры. Нельзя сравнивать нынешний сезон с прошлым, позапрошлым или с тем, который был 10 лет назад, когда я еще не играл в России.
Какой смысл от этих сравнений? Мы сейчас хорошо идем, команда выигрывает и идет в топ‑3, – сказал форвард красно-белых.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ у 28-летнего игрока 7 (2+5) очков в 8 играх. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 78 (37+41) баллов в 67 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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