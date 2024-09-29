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Все о травмах в КХЛ: нападающие страдают в 2 раза больше защитников, самый опасный месяц – сентябрь

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Осторожно, много цифр.

Недавно мы разбирались в рейтинге клубов КХЛ по объему выплат от лиги. Теперь вышел новый отчет – об уровнем травматизма. В последние годы лига становится все более открытой в этом направлении. Общие сведения о повреждениях игроков публикуются в официальных соцсетях, а сейчас вышел детальный документ, где много интересных данных. 

Все самое важное – в нашем обзоре. 

В какой части сезона много травмируются и какие повреждения чаще встречаются

Вот главные выводы:

● Уже третий сезон подряд количество регистрируемых травм и заболеваний игроков снижается. Пик пришелся на сезон-2020/21 (608 случаев), что неудивительно – в разгар пандемии коронавируса болели практически все. Для сравнения, в последнем сезоне число травм и заболеваний составило 282. 

● В сезоне-2023/24 игроки чаще всего травмировались в сентябре 2023 года (56). Похоже, хоккеистам непросто дался переход от предсезонки к полноценным матчам. 

● 70% травм игроки получали во время матчей. В отчете дополнительно поясняется, что в сравнении с сезоном-2022/23 уменьшилось число травм на тренировках. При этом каждая десятая травма никак не связана с хоккеем. 

● Наиболее частые виды травм – это переломы, повреждения, разрывы, вывихи и растяжения. 

● Во время матчей основными причинами травм являются: столкновение с другим игроком (это с огромным отрывом главный фактор), попадание шайбы, столкновение с бортом и падение. 

Именно последние две причины привели к наиболее серьезной травме в КХЛ в этом сезоне – о страшном эпизоде с участием Глеба Кузьмина в матче «Салавата» и «Авангарда» мы недавно писали. 

● На тренировках причины травм почти такие же, но добавляются еще факторы заболеваний и обострение хронических проблем со здоровьем. 

● По анатомическим областям наиболее частыми являются травмы кисти и запястья (16,3%). Также отмечается, что случаи проблем с кистью и запястьями увеличились в сравнении с сезоном-2022/23. 

Как травмы зависят от амплуа игроков

Большой раздел отчета посвящен анализу по каждой позиции – общее распределение выглядит так: 

● Для вратарей характеры травмы в области тазобедренного сустава и бедер, два других особо уязвимых места – колени и голени. Зачастую все это переходит в хронические болячки – и не только в КХЛ, но и в других лигах. Среди наиболее известных вратарей от подобных проблем страдали Туукка Раск, Кэри Прайс, Мэтт Мюррей. 

Среднее время восстановления голкиперов в КХЛ составляет 36 дней. 

● У защитников чаще всего встречаются травмы запястий и кистей, коленей и голеней, области тазобедренного сустава и бедра. Вызваны эти повреждения в основном столкновениями с другими игроками, а также попаданиями шайбы. 

Защитники лечатся чуть быстрее вратарей – в среднем 33 дня. 

● Травмы нападающих наиболее многочисленны и разнообразны: к перечисленным выше областям добавляются плечо и поясничный отдел позвоночника. В подавляющем большинстве причинами этих проблем тоже являются столкновения с игроками и бортом. 

Играть на Востоке опаснее, чем на Западе

Еще одна инфографика в отчете отражала количество травм в каждом клубе КХЛ. По сравнению с сезоном-2022/23 на Западе травм стало меньше на 10%, а на Востоке – на 29,7%. Положительная динамика восточных клубов связана с улучшением ситуации в «Адмирале», где два сезона назад была аномалия травм. 

Тем не менее, на Востоке травм все равно чуть больше, чем на Западе. В прошлом сезоне сильнее всех пострадали «Амур», «Автомобилист», «Барыс» и «Салават Юлаев».

На Западе проблемы были в основном у «Северстали», СКА и минского «Динамо». 

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В завершающей части отчета лига дает общие рекомендации по профилактике травм, отмечая важность адекватных тренировок, обследований и наличия квалифицированного медицинского персонала.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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