Якупов о 5:4 со СКА: «Кравец перед игрой сказал, что ни разу им не проигрывал. Уверенности чуть прибавилось после его слов. Это человек номер один в команде, не хочется, чтобы он уходил»

Наиль Якупов высказался о победе в матче против СКА (5:4).

«Михаил Кравец нам перед игрой сказал, что ни разу не проигрывал СКА в своей тренерской карьере. У меня чуть прибавилось уверенности после его слов. А так мы спокойно играли, хорошо начали, просто так нужно играть все 60 минут.

У нас была череда неудач, тренеры кое-что меняют в нашей игре. Мы играли по одной тактике, со СКА мы поменяли три важных момента. Вроде бы хочешь новые вещи делать, а голова вспоминает старые.

Я даже не читал, что Михаила Кравеца могли уволить в случае поражения СКА. Вообще не читаю прессу в сезоне. На данный момент это наш тренер, человек номер один в команде. Мы его поддерживаем и делаем то, что он говорит.

Мне не хочется, чтобы он уходил. Мы должны играть, побеждать и заходить в плей-офф. Будем биться до конца», – сказал нападающий «Куньлуня » Наиль Якупов .