Бардаков о 4:5 от «Куньлуня»: «Думали, будет легкая поездка, но не получилось. СКА в каждом матче пропускает очень много, это проблема всей команды. Проходит период сыгранности»
Форвард отметился дублем в этой игре.
«Потеряли где-то концентрацию, вышли неготовыми. Думали, что будет легкая поездка, но не получилось. Не забили свои моменты.
Мы в каждом матче пропускаем очень много. По три и более шайб. Это проблема всей нашей команды, мы все хотим как можно больше забивать. Иногда получаются провалы, где-то друг друга не страхуем.
Думаю, проходит период сыгранности. Есть проблемы. Лично у меня страха ошибки нет, за других говорить не буду.
Обычный настрой был у «Куньлуня». Говорили, что если они проиграют, то Михаила Кравца уволят. Я работал под руководством этого тренера, знаю, как и на какие команды он настраивается. На СКА вообще все настраиваются по-особенному, потому что все понимают, что мы идем вверху таблицы», – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
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