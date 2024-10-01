Сергей Коньков: «Динамо» отличает стабильность. Это крепкий коллектив, способный победить любого соперника в КХЛ»

Сергей Коньков оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.

У команды тренера Алексея Кудашова 6 побед в 11 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Выход из кризиса – это процесс. Самое главное – наладить качество игры и подтянуть все элементы. Будет качество – будут и очки, и результат. Важно, чтобы по ходу сезона было меньше перепадов.

Нужно показывать стабильную игру, искать баланс и идти ровно по сезону. Это то, что отличает «Динамо » – его стабильность. Это крепкий коллектив, способный победить абсолютно любого соперника в лиге. Они в поиске своей игры, которую нужно корректировать и усиливать.

Я думаю, что рано судить об их результате. Тренерский штаб по полной программе настраивает на каждый матч, на серию побед», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.