Сергей Коньков: «Динамо» отличает стабильность. Это крепкий коллектив, способный победить любого соперника в КХЛ»
Сергей Коньков оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ.
У команды тренера Алексея Кудашова 6 побед в 11 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Выход из кризиса – это процесс. Самое главное – наладить качество игры и подтянуть все элементы. Будет качество – будут и очки, и результат. Важно, чтобы по ходу сезона было меньше перепадов.
Нужно показывать стабильную игру, искать баланс и идти ровно по сезону. Это то, что отличает «Динамо» – его стабильность. Это крепкий коллектив, способный победить абсолютно любого соперника в лиге. Они в поиске своей игры, которую нужно корректировать и усиливать.
Я думаю, что рано судить об их результате. Тренерский штаб по полной программе настраивает на каждый матч, на серию побед», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости