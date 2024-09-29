Кудашов о возможности обмена О′Делла: «Знаете же, как устроено наше хоккейное сообщество – информация, дезинформация. Не вижу у «Металлурга» проблем в топ-6»
Алексей Кудашов оценил возможность обмена Эрика О′Делла.
– Прошел удивительный слух, что «Металлург» хочет произвести обмен c участием Эрика О’Делла. Можете как-то прокомментировать?
– Вы же знаете, как устроено наше хоккейное сообщество. Информация, дезинформация…
Ситуация, когда не все у всех получается, то мысли получаются разные.
Но есть рынок. Я не вижу у Магнитогорска игроков в топ-6, у которых есть проблемы, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
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