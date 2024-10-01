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Исаев в 20-й раз сыграл на ноль – новый рекорд «Локомотива» в КХЛ. У Мурыгина было 19 сухих матчей

Даниил Исаев установил новый рекорд «Локомотива» по сухим матчам в КХЛ.

Ярославский клуб обыграл «Автомобилист» (1:0 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев провел 20-й матч в чемпионате без пропущенных голов. 

Это новый клубный рекорд ярославцев в КХЛ. Исаев превзошел достижение Алексея Мурыгина, на счету которого 19 сухих матчей в составе «Локомотива». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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