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  • Якупов из «Куньлуня» – игрок недели в КХЛ. Исаев стал лучшим вратарем, Эберт – защитником, Козлов из «Металлурга» – новичок недели
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Якупов из «Куньлуня» – игрок недели в КХЛ. Исаев стал лучшим вратарем, Эберт – защитником, Козлов из «Металлурга» – новичок недели

Форвард «Куньлуня» Наиль Якупов стал лучшим игроком недели в КХЛ.

30-летний игрок набрал 4 (3+1) очка в трех матчах. Якупов забивал в каждой игре, а гол московскому «Динамо» (3:1) стал победным.

Лучшим вратарем был признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах. Он отразил 95,83% бросков по воротам, а во встрече с «Ладой» (3:0) Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником назван Ник Эберт из «Автомобилиста», набравший 3 (2+1) очка в двух матчах при показателе полезности «плюс 2». В игре с «Трактором» (3:2) Эберт забросил победную шайбу.

Лучшим новичком признан Андрей Козлов («Металлург»), забросивший одну шайбу. Среднее игровое время нападающего составляло 14 минут и 42 секунды, на его счету также три силовых приема и один блокированный бросок.

Якупов снова похож на звезду! Забивает в каждом матче и поднимает «Куньлунь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoАвтомобилист
рейтинги
logoКХЛ
logoНаиль Якупов
logoНик Эберт
logoКуньлунь Ред Стар
logoДаниил Исаев
logoАндрей Козлов 2005
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