Карлссон может пропустить начало сезона из-за травмы верхней части тела. 34-летний защитник «Питтсбурга» не выходил на лед в тренировочном лагере
Эрик Карлссон может пропустить начало сезона из-за травмы.
34-летний защитник «Питтсбурга» еще не выходил на лед в тренировочном лагере из-за повреждения верхней части тела.
Вчера Карлссон занимался вне льда и, по словам главного тренера Майка Салливана, «проходит процесс восстановления».
В прошлом сезоне игрок с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 11,5 млн долларов провел 82 матча и набрал 56 (11+45) очков при полезности «плюс 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Pens Inside Scoop
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