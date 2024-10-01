Карлссон может пропустить начало сезона из-за травмы верхней части тела. 34-летний защитник «Питтсбурга» не выходил на лед в тренировочном лагере

Эрик Карлссон может пропустить начало сезона из-за травмы.

34-летний защитник «Питтсбурга » еще не выходил на лед в тренировочном лагере из-за повреждения верхней части тела.

Вчера Карлссон занимался вне льда и, по словам главного тренера Майка Салливана , «проходит процесс восстановления».

В прошлом сезоне игрок с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 11,5 млн долларов провел 82 матча и набрал 56 (11+45) очков при полезности «плюс 4».