Салливан о Карлссоне в «Питтсбурге»: «Он окажет немедленное влияние на очень многих уровнях. Таких игроков трудно заполучить»

Теги Питтсбург НХЛ Майк Салливан Эрик Карлссон Хоккей

Майк Салливан высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

6 августа шведский защитник Карлссон присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Я очень взволнован. И я знаю, что я не единственный, кто это чувствует.

Я думаю, что это парень, который окажет немедленное влияние на очень многих уровнях.

Это уникальное стечение обстоятельств. Трудно заполучить таких игроков. Вы добавляете кого-то вроде него в ту команду, которая у нас уже есть? Трудно не быть взволнованным», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

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1 комментарий

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GSA1214
Прям волшебник из изумрудного города))
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