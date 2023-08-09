Салливан о Карлссоне в «Питтсбурге»: «Он окажет немедленное влияние на очень многих уровнях. Таких игроков трудно заполучить»

Майк Салливан высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

6 августа шведский защитник присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«Я очень взволнован. И я знаю, что я не единственный, кто это чувствует.

Я думаю, что это парень, который окажет немедленное влияние на очень многих уровнях.

Это уникальное стечение обстоятельств. Трудно заполучить таких игроков. Вы добавляете кого-то вроде него в ту команду, которая у нас уже есть? Трудно не быть взволнованным», – сказал главный тренер « » .