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  • Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эры Гретцки. Кросби – 1-й, Макдэвид – 4-й (The Score)
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Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эры Гретцки. Кросби – 1-й, Макдэвид – 4-й (The Score)

Александр Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ.

Капитан «Вашингтона» расположился на второй строчке лучших хоккеистов НХЛ после эры Уэйна Гретцки по версии The Score.

Первым стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Пятерка лучших выглядит следующим образом:

5. Патрик Кэйн;

4. Коннор Макдэвид;

3. Никлас Лидстрем;

2. Александр Овечкин;

1. Сидни Кросби.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
рейтинги
logoПиттсбург
logoВашингтон
logoДетройт
logoЭдмонтон
logoСидни Кросби
logoАлександр Овечкин
logoНиклас Лидстрем
logoНХЛ
logoПатрик Кэйн
logoКоннор Макдэвид
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