Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эры Гретцки. Кросби – 1-й, Макдэвид – 4-й (The Score)

Александр Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ.

Капитан «Вашингтона » расположился на второй строчке лучших хоккеистов НХЛ после эры Уэйна Гретцки по версии The Score.

Первым стал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби.

Пятерка лучших выглядит следующим образом:

5. Патрик Кэйн ;

4. Коннор Макдэвид ;

3. Никлас Лидстрем;

2. Александр Овечкин;

1. Сидни Кросби.