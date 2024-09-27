Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эры Гретцки. Кросби – 1-й, Макдэвид – 4-й (The Score)
Александр Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ.
Капитан «Вашингтона» расположился на второй строчке лучших хоккеистов НХЛ после эры Уэйна Гретцки по версии The Score.
Первым стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Пятерка лучших выглядит следующим образом:
5. Патрик Кэйн;
4. Коннор Макдэвид;
3. Никлас Лидстрем;
2. Александр Овечкин;
1. Сидни Кросби.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости