Ковальчук о Кулемине в «Оттаве»: «Меня переход не удивил. Там молодая команда, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду»
Илья Ковальчук поделился мнением о переходе Николая Кулемина в «Оттаву».
38-летний форвард подписал пробный контракт с «Сенаторс» и приедет в тренировочный лагерь клуба.
«Очень классно, что Кулемин перешел в «Оттаву». Там сейчас молодая команда, и, наверное, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду.
Будем следить за Колей. Меня его переход не удивил, наоборот, это супер», – сказал бывший форвард клубов НХЛ Илья Ковальчук.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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