Ковальчук о Кулемине в «Оттаве»: «Меня переход не удивил. Там молодая команда, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду»

Илья Ковальчук поделился мнением о переходе Николая Кулемина в «Оттаву».

38-летний форвард подписал пробный контракт с «Сенаторс» и приедет в тренировочный лагерь клуба.

«Очень классно, что Кулемин перешел в «Оттаву ». Там сейчас молодая команда, и, наверное, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду.

Будем следить за Колей. Меня его переход не удивил, наоборот, это супер», – сказал бывший форвард клубов НХЛ Илья Ковальчук .