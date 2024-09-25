38-летний Кулемин уехал в Северную Америку из-за сына: «Хочу, чтобы он играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень и быстрый хоккей – немного отличается от российского»
38-летний нападающий, который провел последние 6 лет в России, вернулся за океан в межсезонье. Он играл в НХЛ с 2008 по 2018 год.
«Решил, что хочу, чтобы мой сын играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень хоккея, быстрая игра, она немного отличается от российской.
В команде меньше игроков, потому что тут используют только три тройки нападающих, а в России – четыре. Это немного интереснее, немного больше времени на льду. Для него это будет что-то новое», – сказал Николай Кулемин.
Также он рассказал о целях просмотрового контракта с «Оттавой».
«Просто показать себя с лучшей стороны. Я все еще могу играть. Все еще могу идти в ногу с молодыми ребятами и поспевать за скоростью игры», – заявил форвард «Оттавы».
Сыну Николая Кулемина Алексею сейчас 15 лет.
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