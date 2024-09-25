38-летний Кулемин уехал в Северную Америку из-за сына: «Хочу, чтобы он играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень и быстрый хоккей – немного отличается от российского»

Николай Кулемин рассказал о причинах отъезда в Северную Америку из КХЛ.

38-летний нападающий, который провел последние 6 лет в России, вернулся за океан в межсезонье. Он играл в НХЛ с 2008 по 2018 год.

«Решил, что хочу, чтобы мой сын играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень хоккея, быстрая игра, она немного отличается от российской.

В команде меньше игроков, потому что тут используют только три тройки нападающих, а в России – четыре. Это немного интереснее, немного больше времени на льду. Для него это будет что-то новое», – сказал Николай Кулемин .

Также он рассказал о целях просмотрового контракта с «Оттавой».

«Просто показать себя с лучшей стороны. Я все еще могу играть. Все еще могу идти в ногу с молодыми ребятами и поспевать за скоростью игры», – заявил форвард «Оттавы ».

Сыну Николая Кулемина Алексею сейчас 15 лет.