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  • 38-летний Кулемин уехал в Северную Америку из-за сына: «Хочу, чтобы он играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень и быстрый хоккей – немного отличается от российского»
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38-летний Кулемин уехал в Северную Америку из-за сына: «Хочу, чтобы он играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень и быстрый хоккей – немного отличается от российского»

Николай Кулемин рассказал о причинах отъезда в Северную Америку из КХЛ.

38-летний нападающий, который провел последние 6 лет в России, вернулся за океан в межсезонье. Он играл в НХЛ с 2008 по 2018 год.

«Решил, что хочу, чтобы мой сын играл в Канаде в этом году. Здесь хороший уровень хоккея, быстрая игра, она немного отличается от российской.

В команде меньше игроков, потому что тут используют только три тройки нападающих, а в России – четыре. Это немного интереснее, немного больше времени на льду. Для него это будет что-то новое», – сказал Николай Кулемин.

Также он рассказал о целях просмотрового контракта с «Оттавой».

«Просто показать себя с лучшей стороны. Я все еще могу играть. Все еще могу идти в ногу с молодыми ребятами и поспевать за скоростью игры», – заявил форвард «Оттавы».

Сыну Николая Кулемина Алексею сейчас 15 лет.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoСалават Юлаев
logoОттава
logoНиколай Кулемин
logoНХЛ
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детский хоккей
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