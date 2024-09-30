Смит о 5:4 со СКА: «Хоккейные боги были на нашей стороне. Здорово, что получилось столько забросить, это хорошо для нападающих «Куньлуня»
Джереми Смит прокомментировал победу в матче против СКА (5:4).
– Вас удивила такая результативная победа? «Куньлунь» ни разу не забрасывал в ворота СКА пять шайб за один матч.
– Думаю, да, это удивительно. СКА – отличная команда, в ее составе всегда играют сильные хоккеисты. Хоккейные боги были на нашей стороне (улыбается).
– Хоккейные боги действительно постарались – на предыдущие пять голов в этом сезоне у «Ред Стар» ушло четыре матча.
– Здорово, что получилось столько забросить, это хорошо для наших нападающих. Думаю, нам немного повезло с большинством, но это должно придать нам импульс, – сказал вратарь «Куньлуня» Джереми Смит.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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