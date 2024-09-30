Плющев о поражении СКА от «Куньлуня»: «Неожиданный результат. Даже без Кузнецова клуб был обязан брать свои очки при родных трибунах»
Владимир Плющев высказался о причинах поражения СКА в матче с «Куньлунем» (4:5).
«У меня нет ответа на этот вопрос. Хотя бы потому, что состав СКА достаточно укомплектован, чтобы даже в отсутствие нескольких лидеров добиться результата, тем более в домашнем матче.
Разве что отмечу, что проблемы в обороне у команды были и раньше. Видимо, в данном случае они проявились. В любом случае результат очень неожиданный.
И повторюсь – даже без травмированного Кузнецова СКА был обязан брать свои очки при родных трибунах», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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