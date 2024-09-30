Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в пресс-релизе. Никакой усталости у меня не было и нет»
Сергей Гомоляко прокомментировал свой уход из «Металлурга».
Клуб сообщил, что действие договора со спортивным директором было прекращено по обоюдному согласию сторон.
«Хочу сказать спасибо клубу, всем сотрудникам, команде, ребятам, обслуживающему персоналу «Металлурга».
Рад, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Гагарина и принесли городу и всем нашим болельщикам радость.
Если честно, то не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет», – сказал Сергей Гомоляко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости