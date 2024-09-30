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  • Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в пресс-релизе. Никакой усталости у меня не было и нет»
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Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в пресс-релизе. Никакой усталости у меня не было и нет»

Сергей Гомоляко прокомментировал свой уход из «Металлурга».

Клуб сообщил, что действие договора со спортивным директором было прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Хочу сказать спасибо клубу, всем сотрудникам, команде, ребятам, обслуживающему персоналу «Металлурга».

Рад, что в прошлом сезоне мы завоевали Кубок Гагарина и принесли городу и всем нашим болельщикам радость.

Если честно, то не понял формулировки «решил взять паузу и отдохнуть» в официальном пресс-релизе, никакой усталости у меня не было и нет», – сказал Сергей Гомоляко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЧемпионат.com
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