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«Спартак» подписал двусторонний контракт с вратарем Куликовым до 2027 года

«Спартак» заключил новый контракт с вратарем Дмитрием Куликовым.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету вратаря 4 победы в 4 матчах за «Химик» при 94,6% отраженных бросков.

В сезоне-2022/23 воспитанник «Спартака» Куликов был признан лучшим вратарем Olimpbet ВХЛ, стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика» и провел 6 матчей за красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
logoСпартак
logoХимик Воскресенск
logoКХЛ
logoВХЛ
logoДмитрий Куликов 2001
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