«Спартак» подписал двусторонний контракт с вратарем Куликовым до 2027 года

«Спартак» заключил новый контракт с вратарем Дмитрием Куликовым.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету вратаря 4 победы в 4 матчах за «Химик » при 94,6% отраженных бросков.

В сезоне-2022/23 воспитанник «Спартака » Куликов был признан лучшим вратарем Olimpbet ВХЛ, стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика» и провел 6 матчей за красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ.