«Спартак» подписал двусторонний контракт с вратарем Куликовым до 2027 года
«Спартак» заключил новый контракт с вратарем Дмитрием Куликовым.
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 2027 года.
В нынешнем сезоне на счету вратаря 4 победы в 4 матчах за «Химик» при 94,6% отраженных бросков.
В сезоне-2022/23 воспитанник «Спартака» Куликов был признан лучшим вратарем Olimpbet ВХЛ, стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика» и провел 6 матчей за красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
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