Директор «Спартака»: «Нам нужен хороший второй вратарь. Если Красиков будет готов к этой роли, попробуем продолжить сотрудничество»

Спортивный директор «Спартака» высказался о будущем Алексея Красикова в клубе.

– Рыбар остается, но какова ситуация с вратарской бригадой в целом?

– С Алексеем Красиковым контракт заканчивается, права остаются у клуба. Будем разговаривать с Алексеем и его представителями, хочет ли он остаться в «Спартаке».

Нам нужен хороший второй вратарь. Если Алексей будет готов к этой роли – мы попробуем сотрудничество наше продолжить. Если нет – посмотрим, что будет происходить на рынке. Но рынок узкий.

Вообще я считаю, что у нас есть глубина вратарской линии. Дима Куликов неплохо выступает на уровне Вышки, у него первый взрослый сезон, до этого он прошел всю систему «Спартака». Главное, чтобы он был психологически готов к роли вратаря клуба КХЛ. Есть и молодые вратари в системе. Соберемся с тренерами вратарей, обсудим, – сказал Роман Беляев.