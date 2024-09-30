Деанджело о том, сколько времени нужно, чтобы полностью набрать форму: «Я уже должен быть готов на 100%. Для меня не должно быть никаких оправданий»
Энтони Деанджело высказался касательно адаптации в КХЛ.
Защитник СКА сделал 5 передач в 2 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Роман Ротенберг говорил, что до вашего дебюта должно пройти около недели, но вы вышли на лед очень быстро. Для вас это было неожиданностью?
– Нет, здорово, что так получилось. Счастлив, что все удалось решить быстро, вся работа с документами прошла хорошо. Здорово вернуться в игру.
– Как много времени вам потребуется, чтобы полностью набрать форму?
– Для меня не должно быть никаких оправданий. Я уже должен быть готов на 100%, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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