Деанджело после поражения СКА от «Куньлуня»: «Я допустил плохие потери в большинстве. Плевать на личную статистику, если она не приносит результата команде»

Энтони Деанджело не ставит личную статистику выше интересов команды.

СКА проиграл «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В чем причины поражения от «Куньлуня»?

– Была пара хороших отскоков в их пользу, а мы не использовали свои моменты в начале встречи. Мне нужно было сыграть лучше в большинстве, я допустил несколько плохих потерь. Нужно подтянуть игру в большинстве в целом. Но такое случается.

– Ошибались сегодня не только вы, у игроков СКА было много индивидуальных ошибок.

– Да, такое бывает, это часть игры. Но у нас будет много времени – в сезоне 68 матчей. Иногда плохие моменты происходят. Нужно быть лучше в следующем матче.

– Однако даже в такой игре у вас две голевые передачи.

– Вообще наплевать на личную статистику, если она не приносит результата команде. Нам нужно выигрывать матчи, это важнее всего остального, – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.