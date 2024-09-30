Деанджело после поражения СКА от «Куньлуня»: «Я допустил плохие потери в большинстве. Плевать на личную статистику, если она не приносит результата команде»
СКА проиграл «Куньлуню» (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В чем причины поражения от «Куньлуня»?
– Была пара хороших отскоков в их пользу, а мы не использовали свои моменты в начале встречи. Мне нужно было сыграть лучше в большинстве, я допустил несколько плохих потерь. Нужно подтянуть игру в большинстве в целом. Но такое случается.
– Ошибались сегодня не только вы, у игроков СКА было много индивидуальных ошибок.
– Да, такое бывает, это часть игры. Но у нас будет много времени – в сезоне 68 матчей. Иногда плохие моменты происходят. Нужно быть лучше в следующем матче.
– Однако даже в такой игре у вас две голевые передачи.
– Вообще наплевать на личную статистику, если она не приносит результата команде. Нам нужно выигрывать матчи, это важнее всего остального, – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий