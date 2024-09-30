Григоренко о 4:5 от «Куньлуня»: «Нужно лучше начинать матчи. Несколько удалений выбили нас из ритма. Они агрессивно играли на нашем пятаке, а у нас был сумбур»
Михаил Григоренко подвел итоги матча СКА против «Куньлуня» (4:5).
– Матч мы начали не очень качественно, пропустили необязательные легкие голы. Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника.
Из позитивных моментов отмечу, что удалось забить три шайбы в концовке. Немного не хватило времени, но отыгрываться с 1:5 – не идеальная ситуация.
– Почему не удалось весь матч провести так же, как последние минуты?
– Игроки соперника агрессивно играли на нашем пятаке, а у нас в игре был сумбур, в том числе в большинстве.
Несколько удалений выбили нас из ритма. Что ж, нужно лучше начинать матчи, – заявил нападающий СКА Михаил Григоренко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Охтинский пресс-центр
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