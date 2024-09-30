Григоренко о 4:5 от «Куньлуня»: «Нужно лучше начинать матчи. Несколько удалений выбили нас из ритма. Они агрессивно играли на нашем пятаке, а у нас был сумбур»

Михаил Григоренко подвел итоги матча СКА против «Куньлуня» (4:5).

– Матч мы начали не очень качественно, пропустили необязательные легкие голы. Почти до конца матча не могли пробить оборону соперника.

Из позитивных моментов отмечу, что удалось забить три шайбы в концовке. Немного не хватило времени, но отыгрываться с 1:5 – не идеальная ситуация.

– Почему не удалось весь матч провести так же, как последние минуты?

– Игроки соперника агрессивно играли на нашем пятаке, а у нас в игре был сумбур, в том числе в большинстве.

Несколько удалений выбили нас из ритма. Что ж, нужно лучше начинать матчи, – заявил нападающий СКА Михаил Григоренко .